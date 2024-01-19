«محايل هوانا» .. فعاليات شتوية متنوعة تجذب 50 ألف زائر

جذبت الفعاليات والمعروضات في مهرجان محايل عسير الشتوي "محايل هوانا" 50 ألف زائر، وذلك حتى الأسبوع السابع من المهرجان الذي يقع في مطل البلدية، وعلى مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع، حيث تضمنت مشاركة 45 عارضا لعدد من المنتجات المحلية، واستعراض عديد من الملابس والحلي والعطور، وكذلك وجود ساحة للمطاعم وأخرى للمعارض، وساحة للألعاب المتنوعة.

وبين خالد السحيم المدير التنفيذي للمهرجان أن الفكرة الجديدة للمهرجان استثمرت الأجواء الشتوية المميزة التي تتمتع بها محايل عسير، فقد تم تخصيص ممشى يسهم في توفير بيئة جمالية للزوار تم تزيينه برسومات فنية، إضافة لتقديم عروض يومية على المسرح لعدد من الفنون الشعبية كفنون الدمة، والخطوة، والعرضة، وكذلك عروض خاصة للأطفال تقدمها عدد من الفرق تتنوع نهاية كل أسبوع، ووجود معرضين للفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي.

وتستقطب محايل عسير الزوار خلال موسم الشتاء وسط أجواء معتدلة الحرارة، وتنوع بيئاتها التي تمنحهم تجارب متجددة بين السهول الخضراء، والجبال المطلة مع طقس دافئ.