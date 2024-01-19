اكتشاف احتياطي كبير من الليثيوم في تايلاند

أعلنت الحكومة في تايلاند اكتشاف احتياطي من الليثيوم يبلغ نحو 15 مليون طن، ما سيجعل البلاد إحدى الجهات الرئيسة في العالم المالكة لهذا المعدن الأساسي للتحول في مجال الطاقة.

وقالت رودكلاو إنتاونج سوانكيري نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلاندية: إن الاحتياطي الذي يقدر بنحو 14.8 مليون طن من الليثيوم، يقع في موقعين منفصلين في مقاطعة فانج نجا على مسافة ليست بعيدة عن جزيرة بوكيت السياحية.

وأضافت "أنه خبر جيد. إنها فرصة لتايلاند لتصبح معتمدة على نفسها في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية". وتابعت "نحاول معرفة مقدار الكمية التي يمكن استغلالها. الأمر يستغرق وقتا".

ويضع هذا المنجم تايلاند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث امتلاك أكبر احتياطي من الليثيوم، خلف بوليفيا (23 مليون طن) والأرجنتين (20 مليون طن)، اللتين تضمان نحو نصف احتياطيات العالم من هذا الذهب الأبيض المرغوب فيه على نطاق واسع، بحسب "الفرنسية".

وصنفت المفوضية الأوروبية في 2020 الليثيوم على أنه معدن "مهم"، وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.