الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء في ستة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها في غضون ستة أسابيع بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات بعد أن بدد مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2027.39 دولار للأوقية، لكنه انخفض أكثر من 1 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2029.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة، لكنه ارتفع نحو 1 في المائة منذ بداية الأسبوع. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 4.1730 في المائة.

ووفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لقياس احتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، تراهن الأسواق على خفض الفائدة 141 نقطة أساس هذا العام، بانخفاض من 150 نقطة في الأسبوع السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.79 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 912.78 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 941.49 دولار.