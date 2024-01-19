مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2020

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن مبيعات التجزئة البريطانية تعرضت لأكبر انخفاض منذ نحو ثلاثة أعوام خلال ديسمبر، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد حالة ركود في أواخر العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إن التسوق استعدادا لعيد الميلاد في وقت أبكر من المعتاد، خاصة شراء المواد الغذائية، أسهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة 3.2 في المائة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر .

ويعد هذا أكبر انخفاض منذ يناير 2021 ترك مستوى المبيعات عند أدنى مستوى لها منذ مايو 2020. وجاءت القراءة أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء اقتصاديين، التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5 في المائة، بحسب "رويترز".

وتراجع الجنيه الاسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو، وارتفعت أسعار السندات الحكومية البريطانية بعد هذه البيانات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد. وانكمش الاقتصاد 0.1 في المائة في الربع الثالث.

