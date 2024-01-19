تراجع التضخم في اليابان إلى 2.3 % في ديسمبر

تراجع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية مجددا في اليابان في ديسمبر بفضل انخفاض فواتير الكهرباء والغاز، وفق ما أظهرت بيانات حكومية، قبيل قرار مرتقب لبنك اليابان الأسبوع المقبل بشأن السياسة النقدية.

ارتفعت الأسعار في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.3 في المائة من عام لآخر في ديسمبر، مقارنة مع 2.5 في المائة في الشهر السابق.

وعلى مدى العام 2023، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1 في المائة من عام لآخر، مقارنة مع 4.2 في المائة في يناير 2023.

ورغم أن التضخم ما زال أكثر من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، إلا أنه من المتوقع على نطاق واسع بأن يحافظ المصرف على التسهيلات النقدية التي فرضت الثلاثاء.

وبخلاف مصارف رئيسة أخرى رفعت معدلات الفائدة، التزم بنك اليابان بسياسته المتساهلة للغاية، ما فاقم الضغط على الين.

ولم يكشف بنك اليابان الشهر الماضي عن خططه للعام الجديد، لكن تسري تكهنات منذ أسابيع بأنه قد يبتعد عن معدلات الفائدة السلبية وسيطرته المشددة على عائدات السندات مع تجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 2 في المائة.