الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع تراجع توقعات خفض الفائدة

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم، إذ أدت الدلائل على متانة الاقتصاد الأمريكي وتوخي مسؤولين من البنوك المركزية الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة إلى تراجع توقعات المتعاملين بخفض سريع وحاد لها.

ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 في المائة والدولار النيوزيلندي 2.3 في المائة هي الأكبر منذ نوفمبر ويوليو على الترتيب. ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 57 في المائة خفض أسعار الفائدة في مارس من 75 في المائة قبل أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.9 في المائة إلى 103.4 نقطة خلال الأسبوع وكان الين هو الخاسر الأكبر بعدما انخفض 5 في المائة حتى الآن هذا العام، إذ هزت البيانات والزلزال المدمر الثقة في أن بنك اليابان على وشك رفع أسعار الفائدة. وانخفض الين نحو 0.2 في المائة إلى 148.44 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.6 في المائة خلال الأسبوع إلى 1.0884 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.4 في المائةإلى 1.2705 دولار. وتلقى الدولار الأسترالي بعض الدعم من استقرار أسعار خام الحديد وارتفع 0.1 في المائة إلى 0.6578 دولار.