الصين في طريقها لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

قال مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم: إن الصين صدرت نحو 4.91 مليون سيارة في 2023، وأنه من المتوقع أن تصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن شين قوه بين نائب الوزير: أن صادرات السيارات وصلت إلى مستوى جديد، وقدمت سيارات الطاقة الجديدة التي تصنع في الصين خيارات متنوعة للمستهلكين العالميين.

وتابع "شين" أن صادرات الصين من السيارات نمت بنسبة 57.9 في المائة على أساس سنوي العام الماضي، وذلك مع زيادة صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 77.6 في المائة على أساس سنوي إلى 1.2 مليون وحدة.