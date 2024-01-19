تركي آل الشيخ يعلن إطلاق النسخة الأولى من بطولة "موسم الرياض للسنوكر"

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة "موسم الرياض" للسنوكر (البلياردو الإنجليزي)، خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس في "بوليفارد أرينا" لتضيف المزيد من المتعة والتشويق إلى قائمة فعاليات الموسم هذا العام.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: "يسعدنا أن نستضيف أول بطولة احترافية للسنوكر على الإطلاق في المملكة، موضحاً أن رياضة السنوكر يشاهدها ويلعبها الملايين حول العالم، متطلعاً إلى الترحيب باللاعبين المشاركين وعشاق السنوكر في المملكة العربية السعودية وضمن فعاليات "موسم الرياض".

وجاء توقيع اتفاقية هذه البطولة بين م. فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA)، وستيف دوسون، رئيس مجلس إدارة جولة السنوكر العالمية (World Snooker Tour)، بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، بالإضافة إلى الرياضيين إيدي هيرن وباري هيرن.

وقال ستيف دوسون: "إنه لشرف كبير لجولة السنوكر العالمية أن تتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ لتنظيم أول بطولة لها في السعودية، ويعد دخول بطولة السنوكر إلى منطقة جديدة إنجازًا كبيرًا، حيث أن هذا التعاون يشكل بداية لمغامرة جديدة لرياضتنا في المنطقة."

وأضاف: "نحن نتطلع إلى أن نكون جزءًا من "موسم الرياض" مع دخول هذا الحدث الجديد والرائع الذي يضم أفضل اللاعبين في العالم. ويشرفنا أن ننقل رياضتنا إلى مدينة الرياض الرائعة، وبالنسبة للجماهير المحلية ستكون هذه هي فرصتهم الأولى لرؤية كبار لاعبي السنوكر على مر السنين."

وتعد بطولة "موسم الرياض" للسنوكر الأولى من نوعها في المملكة، حيث سيتنافس في البطولة نخبة من أفضل لاعبي السنوكر في العالم، بما في ذلك روني أوسوليفان، الفائز ببطولة العالم للسنوكر برقم قياسي يبلغ سبع مرات، وبطل العالم لعام 2019 جود ترامب، وبطل العالم الحالي لوكا بريسيل، وسيُكشف عن المزيد من التفاصيل وأسماء المشاركين الـ 10 والجدول الزمني خلال الأسابيع المقبلة.

وستقام كل مباراة وفقًا لقواعد ولوائح بطولة العالم للسنوكر (World Snooker) مع تقديم مفهوم جديد مبتكر، وهي أن الكرة الثالثة والعشرون ستُسمى في هذه البطولة باسم كرة "موسم الرياض"، والتي تبلغ قيمتها 20 نقطة، ولا يمكن وضع هذه الكرة في الثقب إلا بعد الانتهاء من جميع الكرات الأخرى من الطاولة بنجاح، ولأول مرة على اللاعب أن يسجل أعلى كسر بحد أقصى 167.

