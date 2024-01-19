ربط عوائد المستثمرين بنتائج مشاريع التنمية المستدامة «3 من 4»

تعد سندات النتائج الثلاثة التي أصدرها البنك الدولي جديدة في ثلاثة جوانب مهمة. أولا، تغطي ثلاث أسواق لا تربطها صلة تماما: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باستخدام أجهزة تنقية المياه في آسيا، والتصدي للتحدي المتمثل في حماية أعداد حيوانات وحيد القرن في جنوب إفريقيا، وتوفير مزيد من اليقين في تمويل الأمم المتحدة لجهود مكافحة فيروس كورونا. وبالتالي، توضح هذه العمليات كيفية هيكلة وتنظيم سندات الأثر وتكرارها على مستوى المجالات والمناطق الجغرافية المختلفة لتحقيق مجموعة واسعة من أولويات التنمية.

ثانيا، تتم هيكلة وتنظيم العمليات الثلاث، بحيث يتم توجيه فائدة السندات فقط إلى مشاريع محددة، مع احتفاظ البنك الدولي بأصل المبلغ لتمويل محفظة مشاريع التنمية الخاصة به. وهذا يعني اطمئنان المستثمرين لحصولهم على الأقل على قيمة أصل المبلغ لاستثماراتهم في موعد الاستحقاق، تماما مثل أي سندات تقليدية أخرى يصدرها البنك الدولي. وقد أدى ربط فائدة السندات فقط بأداء المشروع إلى تمهيد الطريق أمام مشاركة المستثمرين الرئيسين، وبفضل ذلك استطاعوا إضافة هذه السندات إلى محفظة استثماراتهم التقليدية. كما أن واجبات إدارة الأصول، التي تشمل السندات فوق الوطنية، لا تسمح في العادة بالمخاطرة برأس المال، لذلك من الأسهل كثيرا لمديري محافظ الاستثمار أن تتضمن محافظ استثماراتهم سندات تحمي أصل المبلغ. وتتيح البيئة الحالية التي تشهد ارتفاع أسعار الفائدة لجهات الإصدار فرصا لتوفير قدر أكبر من التمويل للمشاريع، وبالتالي، يتم صرف عائدات للمستثمرين بناء على النتائج المحققة مقابل كل دولار يتم استثماره.

ثالثا، يتم إصدار السندات الثلاثة تحت مظلة "البرنامج العالمي لإصدار سندات الديون" التابع للبنك الدولي. هذه السندات تخضع للقانون الإنجليزي، واثنان منها مسجلان في بورصة لوكسمبورج، وهي قابلة للتداول بالكامل في السوق الثانوية. وهذه ميزة مهمة تميز هذه السندات الثلاثة عن معظم سندات الأثر الأخرى التي تم إصدارها حتى الآن ـ التي يكون كثير منها أبعد عن الأوراق المالية وأقرب إلى العقود المعدة لأغراض خاصة، حيث يتم تقييد الاستثمارات حتى تاريخ الاستحقاق المحدد. ومن خلال هيكلة وتنظيم سندات النتائج على نحو يماثل تقريبا المنتجات الخاصة الأخرى المتعارف عليها في السوق وتضمن حماية أصل المبلغ، مثل أدوات الاستثمار المباشر في أسهم الشركات وحقوق الملكية والأدوات المالية الخاصة بسلع محددة commodity linkers، تمكن البنك الدولي من التعامل مع مجموعة أوسع نطاقا من المستثمرين الرئيسين في أسواق رأس المال.

التكرار على مستوى القطاعات مع الاهتمام من جانب مجموعة أوسع نطاقا من أصحاب رأس المال الخاص يبشر بتحقيق معدلات نمو هائلة في إصدار سندات النتائج وزيادة الطلب عليها. وهناك تشابه بين هذه السندات وبين سوق السندات الخضراء. فقد أصدر البنك الدولي أول سند أخضر بقيمة تعادل 150 مليون دولار تقريبا في 2008، وهو حجم سندات وحيد القرن نفسه تقريبا.