ما متطلبات الاقتصاد والأمن العالميين؟ «3 من 3»

قد تكون التجارة مع الخصم مربحة، أو عملية ببساطة، لكنها تغير أيضا ديناميكيات توزيع القوة. كما تعلمت الحكومات الغربية على مدار العقدين الماضيين، فإن المزايا التي يمنحها التفوق التكنولوجي يمكن التعويض عنها إلى حد كبير من خلال عمليات نقل التكنولوجيا القسرية، وسرقة الملكية الفكرية، والهندسة العكسية.

أما البعد الثالث ـ العلاقة بين المنافسة الاقتصادية العالمية والرخاء ـ فقد تعقد بفعل هاتين الديناميكيتين، لأن السعي وراء الرفاهية المادية الآن لا بد أن يوزن في مقابل اعتبارات أمنية. ولهذا، تتمحور المناقشات في هذا المجال حول مفهوم الأمن الاقتصادي، بمعنى الدخل المستقر والمدد الذي يمكن التعويل عليه من الموارد اللازمة لدعم مستوى بعينه من المعيشة. يعكس كل من شعار دونالد ترمب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" وخطة الرئيس جو بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل" المخاوف من أن تلحق العلاقات الاقتصادية مع الصين الضرر برخاء الولايات المتحدة.

يتمثل التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة وحلفاؤها في إدارة التوترات بين هذه الأهداف الاقتصادية والأمنية المتباينة. لا يخلو الأمر من صراع محتمل بين التكيف مع التحولات التي تحركها السوق والتغيرات الجيوسياسية في القوة الاقتصادية من ناحية، والحفاظ على القوة الاقتصادية لتمويل قوة عسكرية قادرة على حماية الاقتصاد العالمي من ناحية أخرى. يتعين على الولايات المتحدة، بوصفها القوة المهيمنة، أن تظل راغبة وقادرة على الحفاظ على اقتصاد عالمي مفتوح وقائم على القواعد ونظام دولي سلمي. هذا يتطلب استثمارات إضافية في القدرات العسكرية والتحالفات لمواجهة العدوان الإقليمي وحماية الممرات البحرية، فضلا عن سياسات وأطر بيئية أقوى لتوزيع المكاسب الاقتصادية العالمية وفقا لمبادئ السوق.

بمحاولة التخفيف من المخاطر الأمنية من خلال تقليص العولمة "إعادة التصنيع إلى الداخل، والتصنيع في الداخل، والاستعانة بالأصدقاء"، فإننا نخاطر إضافة إلى التهديدات الاقتصادية والأمنية التي يفرضها عالم أكثر تشرذما. رغم أن العلاقات الاقتصادية مع المنافسين من الممكن أن توجد تبعيات خطيرة، فإنها قد تعمل أيضا كضمانة ضد العداوة.

يجب أن تتعامل الحكومات كافة مع هذه التوترات في حين تعمل على وضع أجندة جديدة للأمن الاقتصادي. الواقع أن العالم يتحول سريعا إلى مكان أكثر عدائية وخطورة. ولتحقيق أعظم قدر من الأمن والرخاء، يتعين علينا أن نفهم التفاعل المعقد بين القوى التي توجدهما.



خاص بـ"الاقتصادية" بروجيكت سنديكيت، 2024.