24 % من تداولات سوق الأسهم السعودية تحت سيطرة شركات الوساطة الأجنبية بنسبة نمو 5 %

رغم تراجع السيولة المتداولة في السوق السعودية خلال العامين الماضيين، إلا أن قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية سجلت نموا وزيادة في الحصة السوقية، ما يعكس تركيز المستثمرين الأجانب على السوق.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت تداولات شركات الوساطة الأجنبية خلال 2023 نحو 628.8 مليار ريال "168 مليار دولار" بنمو 5 في المائة عن العام السابق له، لتصل إلى أعلى مستوى منذ انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

ومثلت تداولات شركات الوساطة الأجنبية نحو 23.6 في المائة من إجمالي تداولات السوق البالغة قيمتها 2.65 تريليون ريال بيعا وشراء، مقارنة بنحو 18 في المائة خلال 2022.

وحصة شركات الوساطة الأجنبية تعد الأعلى منذ انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة عام 2019، بعد استمرار نمو التداولات للعام الثالث على التوالي.

وجذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي بقيمة 14.2 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بـ281.7 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بـ267.6 مليار ريال.

وشركات الوساطة الأجنبية، هي: جولدمان ساكس، جي بي مورجان، ميريل لنش، المجموعة المالية هيرمس، مورجان ستانلي، كريديت سويس، شركة دوتشيه للأوراق المالية، سيتي جروب، وأخيرا إتش إس بي سي العربية السعودية، مع العمل أن رصد "الاقتصادية" لم يحتسب شركات الوساطة الخليجية.

وشهد متوسط التداول اليومي في السوق السعودية تراجعا خلال 2023 بنحو 22.4 في المائة، ليبلغ 5.5 مليار ريال، مقارنة بمتوسط عند 7.1 مليار ريال في 2022.

وفي صدارة التداولات، حلت شركة ميريل لنش بواقع 141.3 مليار ريال خلال 2023، وذلك بزيادة 59 في المائة عن العام الذي سبقه البالغ حينها 88.9 مليار ريال.

واستحوذت الشركة على 22.5 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية، في حين سيطرت على 5 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة كاملة بما فيها المحلية والخليجية.

بعد ذلك جاءت شركة جولدمان ساكس بتداولات 112.7 مليار ريال، مستحوذة على 17.9 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية، ونحو 4.2 في المائة من إجمالي تداولات السوق.

وجاءت تداولات شركة جولدمان ساكس من خلال 6.45 مليون صفقة، فيما تعد تداولاتها أقل من 2022 بنحو 13 في المائة.

من جهة أخرى، تصدرت شركتا الراجحي المالية والأهلي كابيتال شركات الوساطة كافة "32 شركة وسيطة"، بنحو 482 و469.8 مليار ريال لتشكلان 18.1 و17.6 في المائة على التوالي من إجمالي تداولات السوق البالغة 2.66 تريليون ريال بيعا وشراء.



وحدة التقارير الاقتصادية