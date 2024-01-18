284 ألف مشجع حضروا 12 مباراة آسيوية

سجلت جماهير مباراة المنتخبين السعودي والعماني لكرة القدم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024، ثاني أكثر حضور جماهيري بعد المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان.

وبلغ عدد حضور جماهير مباراة السعودية أمام عمان في استاد خليفة الدولي في الدوحة 41987 متفرجا.

وتجاوز عدد حضور مباريات الجولة الأولى في البطولة القارية ربع مليون مشجع، حيث حضر 284451 مشجعا لعدد 12 مباراة.

وسجلت المباراة الافتتاحية، بين قطر وعمان في افتتاح الكأس آسيا حضور 82490 متفرجا في مدرجات استاد لوسيل العالمي، فيما سجلت مباراة الهند وأستراليا ثالث أفضل حضور وبلغ 35253 مشجعا في مدرجات استاد أحمد بن علي المونديالي.

جاءت مواجهة الصين وتركمانستان بمدرجات استاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، الأقل حضورا جماهيريا، وبلغ 4001 مشجع، إضافة لمباراة قيرقستان أمام تايلاند وبلع حضورها 4530 مشجعا على الملعب نفسه.

كما بلغ عدد حضور مباراة فلسطين وإيران (27691 مشجعا)، الأردن وماليزيا (20410 مشجعا)، فيتنام واليابان (17385 مشجعا)، العراق وإندونيسيا (16532 مشجعا)، هونج كونج والإمارات (15586 مشجعا)، سورية وأوزبكستان (10198 مشجعا)، والبحرين وكوريا الجنوبية (8388 مشجعا).

الجدير ذكره أن الرقم القياسي لعدد الحضور الأكبر كان في نسخة عام 2000 في لبنان، وبلغ عدد الجماهير في جميع مباريات البطولة 937650 مشجعا.