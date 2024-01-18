قريبا .. ألواح شمسية في البنتاجون

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم، أنه سيتم قريبا تجهيز البنتاجون، أكبر مبنى إداري في العالم، بألواح للطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه سيتم تركيب "ألواح شمسية على السطح، ونظام استعادة للحرارة، وألواح شمسية حرارية" في مبنى وزارة الدفاع الضخم في ضواحي واشنطن "لتقليل الاعتماد على أنظمة الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري".

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تقليل استهلاك الطاقة في البنى التحتية الفيدرالية، التي تنفذها إدارة الرئيس جو بايدن.

وأشار البيان إلى أن البنتاجون هو من 31 موقعا فدراليا، بينها مقار وزارات التجارة والدفاع والداخلية والنقل الأمريكية، ستكون موضع ورش خاصة في مجال الطاقة.

ولفتت كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع إلى أن البنتاجون يعمل على جعل "منشآته أكثر مرونة، وتحسين أمن بنيته التحتية الحيوية، وتوفير المال - وهو ما يفيد المقاتلين ودافعي الضرائب".

ويقع مقر وزارة الدفاع الأمريكية في أرلينغتون بالقرب من واشنطن، وهو أحد المباني الأكثر شهرة في العالم.

مع 28 كيلومترا من الممرات وأكثر من 7700 نافذة وما يقرب من 604 آلاف متر مربع من المباني، كان مقر البنتاجون ذو الشكل المخمّس أكبر مبنى للمكاتب في العالم لمدة 80 عاما، قبل أن يفقد هذا اللقب عام 2023 إثر الإطاحة به من جانب مقر بورصة الماس في سورات في ولاية غوجارات الهندية.