الجدعان: القطاعات الاقتصادية الجديدة والناتج المحلي غير النفطي محل تركيزنا

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية استطاعت خلال السنوات السبع الماضية تحسين الطريقة التي تدار بها المالية العامة لتكون بكفاءة أكبر وعجز أقل.

وخلال جلسة بعنوان "المملكة والمسار نحو المستقبل" في منتدى دافوس الاقتصادي لفت الجدعان أن السعودية تركز حاليا على قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحه والترفيه والثقافة والرياضة، وذلك بالتزامن مع التركيز على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

واستعرض الجدعان في اجتماع شاركه فيه وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلاك روك للاستثمار توم دونيلون، دور القطاع الخاص في تمويل الفرص الاستثمارية في السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.