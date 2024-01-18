الأوصاف والوزن والقياس .. ميزات رئيسة في جمال الصقور بالمملكة

تشكل الميزات والمواصفات النوعية في الصقور دورا كبيرا وأساسيا لمالكها، ويبحث الصقارون في المملكة عن أندر هذه المواصفات التي تمتلكها بعض الصقور عن غيرها، سواء في جانب الأوصاف أو الوزن أو القياس، أو وسع العين والكفوف وثناديه (صدره الأمامي) أو عاتق الصقر ويقصد بها (الرقبة)، حيث تحمل هذه التفاصيل في الصقر وكل جزء منها في جسده، ميزة تجعل منه ذا قيمة سوقية مختلفة تحظى بها عن الطيور الأخرى.

ويعد الوزن المثالي للصقر أولى وأهم الميزات التي يمتلكها، بحيث كل ما زاد وزنه، وكان أعلى وزنا يتحمل على أثره التدريب المستمر، ويمتلك قوة في الاندفاع والتناسق مع التيارات الهوائية أثناء الطيران، وكذلك يتصدر الطير صاحب الوزن العالي إعجاب الصقارة في أوقات التدريب لما يجدونه من تجاوب جلي ورضوخ واضح من الصقر لأوامر التدريب والصيد.

وفي حديث لوكالة الأنباء السعودية "واس" أكد الصقار راكان الشيباني أن اختلافات الأوزان والمقاسات في الصقور تراوح حسب نوعها من صقر إلى آخر، وتختلف أيضا في النوعية نفسها من صقر إلى آخر، ومثال ذلك صقر الحر الذي يحمل قياسا يصل إلى 17 إنشا ووزنا يقارب من 1000 إلى 1300 جرام، بحيث إن لكل صقر قاعدة محددة في أوزانه وقياساته الجسمانية وليست متشابهة، حيث إن الوزن يدخل في عوامل مختلفة مثل "الطرد والسباق وسرعة وحركة الطير أثناء القنص، ولكل صقر اختلاف في قدرة التحمل، كما تمثل شهية الصقر أهم أساسيات تربيته وتدريبه، ويحافظ الصقار المتمكن على وزن طيره، إذ سيكون ذا أداء وسرعة عالية أم لا، بحيث يجب على كل صقار معرفة صقرة المقتنى على أي وزن تفضيلا ونهوضا في أداء مميز وسريع يقدمه.

وأشار إلى أن الصقارين يحرصون على أن تتميز صقورهم، بطول الجناح، والشكل العام والوجه الحسن، لما تمثله هذه الصفات من بلوغ الجمال للصقر إذا اجتمعت فيه، فهي محل ومطلب للجميع.

وأفاد الشيباني بأن الشكل له دور مهم في سعر الصقر، موضحا أن فرخ الشاهين الذي يحمل مقاس 15 إنشا ووزن 950 يراوح سعره من 50 ألفا إلى 70 ألف ريال، وفرخ الشاهين الذي يصل إلى 15,5 إنشا بوزن 1050 جراما، يقدر مبلغه من 100 ألف إلى 200 ألف ريال، وكذلك فرخ الشاهين الذي يمتلك قياسات 16 إنشا بوزن 1200 جرام سيكون ذا سعر يبلغ من 300 ألف إلى 600 ألف ومن المحتمل أن يكون أكثر من ذلك.