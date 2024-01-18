"السعودي الفرنسي" يطرح صكوكا مقومة بالدولار

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك عبر كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك الإمارات دبي الوطني -بي جي إس سي-، بنك إتش إس بي سي -بي إل سي-، ميريل لينش الدولية، ميزوهو إنترناشونال-بي إل سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، مديرين رئيسين مجتمعين، من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وقال البنك إن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادة قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.

أوضح أن تاريخ بداية الطرح 18 يناير الجاري وحتى 19 من الشهر ذاته، وفقا لظروف السوق، التي سيحدد على أساسها أيضا قيمة الطرح والعائد على الصك، وتصل مدة استحقاق الصك خمسة أعوام.



وستدرج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقا للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.