"الكابلات السعودية" تربح 40 مليون ريال في الربع الأول من 2023

أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالإستمرارية نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 502.4 مليون ريال سعودي والتي تمثل 753% من رأس مال المجموعة كما في 31 مارس 2023 (كما في 31 ديسمبر 2022: 543.3 مليون ريال سعودي والتي تمثل 814.2% من رأس مال المجموعة). كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 979 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2023 (كما في 31 ديسمبر 2022: 974.5 مليون ريال سعودي). إضافة لذلك، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 11 مايو 2022م استمرار تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق وفقا لقواعد طرح الأوراق المالية إلى حين إعلان الشركة عن معالجة الأمور الواردة في تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكا جوهريا حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمسة أعوام والتي تظهر صافي ربح ابتداء من 2025، وتتضمن الخطة بعض الإفتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناء على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في يناير 2024 لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر. لفت انتباه نود ان نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم 30 (ب) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكما لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الإستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية. إضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي. علاوة على ذلك، قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر. أمر آخر تم فحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 من قبل مدقق حسابات آخر أبدى استنتاج معدل 23 مايو 2022.