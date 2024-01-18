"موبايلي" توقع اتفاقية تمويل مع "الأهلي" بـ 4.8 مليار ريال

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك الأهلي السعودي ذات شروط أفضل ومعدلات فائدة تنافسية لغرض تمويل رأس المال العامل إضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لإعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة. وتتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف موبايلي المالية طويلة الأجل واستراتيجيتها لإعادة هيكلة رأس المال.
|قيمة التمويل
|4.8 مليار ريال .
|مدة التمويل
|7 أعوام.
|الضمانات المقدمة مقابل التمويل
|لا تشتمل الاتفاقية على أي رهونات أو ضمانات مالية.
|الهدف من التمويل
|تمويل رأس المال العامل إضافة إلى تمويل مرابحة إضافية متوسطة الأجل لغرض إعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.
|أطراف ذات علاقة
|لايوجد
|معلومات إضافية
|ستستخدم موبايلي مبلغ 3.685 مليار ريال سعودي من اتفاقية التمويل لإعادة التمويل الجزئي للقرض المجمع والبالغ 5.333 مليار ريال سعودي.
وتعد نجاحات الشركة المالية والتشغيلية وتعزيز الكفاءة على مدى الأعوام الماضية ممكنا رئيسا في الحصول على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وخلق قيمة مضافة لمساهميها، حيث تؤكد هذه الاتفاقية ثقة الشركاء في المؤسسات المالية بقدرات الشركة واستراتيجيتها.
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