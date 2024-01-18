"موبايلي" توقع اتفاقية تمويل مع "الأهلي" بـ 4.8 مليار ريال

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ستستخدم موبايلي مبلغ 3.685 مليار ريال سعودي من اتفاقية التمويل لإعادة التمويل الجزئي للقرض المجمع والبالغ 5.333 مليار ريال سعودي. وتعد نجاحات الشركة المالية والتشغيلية وتعزيز الكفاءة على مدى الأعوام الماضية ممكنا رئيسا في الحصول على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وخلق قيمة مضافة لمساهميها، حيث تؤكد هذه الاتفاقية ثقة الشركاء في المؤسسات المالية بقدرات الشركة واستراتيجيتها.