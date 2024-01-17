غزة تحتاج إلى 15 مليار دولار لإعادة بناء وحدات سكنية

قال محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، وذلك في ظل دخول الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يومها الثالث بعد المائة.

وبحسب "رويترز" أضاف خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة وأن الاحتياجات المالية ضخمة.