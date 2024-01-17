وول ستريت تنخفض مع تراجع الآمال في بداية مبكرة لخفض الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض اليوم مع تراجع آمال المستثمرين في بداية مبكرة لخفض أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في ديسمبر تجاوزت التوقعات.

وبحسب "رويترز" هبط المؤشر داو جونز الصناعي 79.26 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 37281.86 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.85 نقطة، أو 0.56 في المائة، إلى 4739.13 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 129.58 نقطة، أو 0.87 في المائة، إلى 14814.77 نقطة.

