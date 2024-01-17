لودي .. 20 مليونا القيمة السوقية

سيكون فريق الهلال لكرة القدم، المحطة الخامسة للاعب البرازيلي رينان لودي، حيث سبق له تمثيل فرق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، نوتينغهام فورست الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، وأخيرا أولمبيك مارسيليا.

وأعلن نادي الهلال أمس، تعاقده مع لودي لتعزيز الظهير الأيسر لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي حاليا 20 مليون يورو، فيما كانت القيمة السوقية الأعلى للاعب في عام 2020 بقميص أتلتيكو مدريد، وبلغت 50 مليون يورو.

وخاض النجم البرازيلي بقمصان الأندية الأربعة 156 مباراة، أسهم فيها بـ14 هدفا "سجل أربعة، وصنع عشرة أهداف"، ولم يحصل خلال مشواره على أي بطاقة حمراء مباشرة، حيث حصل على بطاقتين صفراوين في مباراة واحدة مرتين.

كما سبق أن مثل منتخب "السامبا" في 19 مواجهة، من بينها سبع مباريات في تصفيات كأس العالم 2020، سبع مباريات في بطولة "كوبا أمريكا" 2021، إضافة إلى خوضه أيضا خمس مباريات ودية بقميص البرازيل، أسهم فيها بصناعة خمسة أهداف.