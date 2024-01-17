SRMG  تعلن استراتيجية التحول لـ «الرياضية» و«الاقتصادية» و«ماليالم نيوز» .. وتعيينات تحريرية جديدة

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بعض التطويرات في منظومتها التشغيلية عبر اعتماد المنصّات الرقمية بشكل حصري لكلّ من «الرياضية» و«الاقتصادية» و«ماليالم نيوز» ابتداء من 19 يناير 2024، إضافة إلى الإعلان عن تعيينات جديدة على مستوى رؤساء التحرير ونوّاب رؤساء التحرير.



وتأتي هذه التغييرات بما ينسجم مع استراتيجية التحوّل الرقمي والنموّ والتوسّع وبما يستجيب لسعي المجموعة إلى إبراز ودعم الجيل الثاني من كوادرها الصحافية والإعلامية لصناعة المحتوى الإعلامي النوعي وفقاً لمتطلبات المتابعين من كل أنحاء العالم. كما تتماشى هذه الخطوة مع التحوّلات الكبيرة التي تشهدها عادات استهلاك المحتوى الإعلامي التثقيفي في المنطقة، لاسيما مع ارتفاع نسبة متابعي الإعلام الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي والإعلام المسموع والمرئي.

وعن هذه التغييرات الأخيرة، قالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG: " نفخر بما حقّقته المجموعة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية مع إطلاق استراتيجية النموّ والتحوّل الجريئة والطموحة والتي تعكس الحاجة المتزايدة لدى متابعينا إلى محتوى فكري وتثقيفي دقيق وعميق وعصري وذي مصداقية عالية.. واستثماراتنا ليست محصورة بتلبية الطلب المتزايد فحسب، بل وفي العثور على أفضل الطرق والوسائل والإمكانيات لتحقيق هذا الهدف ولإرساء سياسة متّزنة تجمع الإرث الصحافي الغني مع الأدوات العصرية والرغبات المتجدّدة لجمهورنا الواسع". وعن الخطوات الجديدة التي أعلنت عنها المجموعة ضمن استراتيجية التحوّل الرقمي، اعتبرت الراشد أن هذا التحوّل يصبّ بالدرجة الأولى "في سعينا للحفاظ على دورنا الرائد في طليعة صناعة الإعلام في المنطقة، كما يتيح لمنصّاتنا إرضاء المتابعين كافة الخلفيات والأعمار وبأدوات رقمية وعصرية".



من جهة أخرى، ستعزّز التطوّرات الأخيرة كفاءة المجموعة التشغيلية مع جذب المزيد من الإعلانات في الوقت نفسه، وذلك من خلال تكثيف الجهود التسويقية على منصّاتنا الرقمية لصناعة وإنتاج محتوى يلائم الازدهار الذي يشهده سوق الإعلانات بالتوازي مع تطوير نتاجاتنا وخدماتنا الرقمية، المرئية منها والمسموعة والمكتوبة.



وتنصّ التغييرات الجديدة على عدد من التعيينات على مستوى رؤساء التحرير، استجابة للحاجة المتزايدة إلى دعم وتهيئة الجيل القادم من الإعلاميين والصحافيين المبدعين القادرين على تلبية تطلّعات متابعينا من كافة الأجيال والخلفيات والاهتمامات وهي كالآتي:

• تعيين إبراهيم حميدي رئيساً لتحرير مجلة «المجلة»، وهو من الكفاءات الصحفية المتميزة في العالم العربي حيث تدرج في مناصب تحريرية عدة في صحيفة الحياة على مدى 22 عام وكان مديراً لمكتب الصحيفة في دمشق، ثم شغل منصب محرر أول دبلوماسي وكاتب متخصص في الشؤون السورية في صحيفة الشرق الأوسط منذ عام 2017، وقد أشرف على عملية التحول الرقمي مجلة «المجلة» والتي أظهرت نتائج مبهرة بزيادة 1704 % في عدد المشاهدات سنوياً.

• تعيين محمد البيشي رئيس تحرير مكلّف لصحيفة «الاقتصادية» إضافة إلى المنصب الذي يشغله حالياً كمدير تحرير في «اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ» في المملكة العربية السعودية. يُذكر أن البيشي تدرّج في العديد من المناصب التحريرية بين صحيفة «الشرق الأوسط» و«الاقتصادية» و«اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ» التي أصبحت الأولى في مجال الاقتصاد الرقمي، كما أنه رافق منصّات «اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ» منذ بداياتها الأولى، وكان له دور أساسي في النمو الذي شهدته نظراً لخبرته الواسعة كمحلّل اقتصادي إلى جانب خبراته التحريرية. ويأتي ذلك عقب القرار الاستراتيجي الذي اتّخذته المجموعة بضم "الاقتصادية" لتكون تحت مظلة «اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ»، ما سيتيح للصحيفة التركيز على أهم الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة عبر تحليلات معمّقة ودقيقة وتغطيات محلية نوعية وحصرية.



كما نصّت التغييرات الجديدة على تعيينات على مستوى نوّاب ومساعدي رؤساء التحرير، بما يضمن ديمومة العمل التحريري ونقل الخبرات وخلق محتوى إعلامي عصري وهي كالآتي:

• تعيين محمد هاني نائباً لرئيس تحرير «الشرق الأوسط»، كأحد أهم الكفاءات التحريرية في العالم العربي. حيث تنقّل هاني بين العديد من المناصب التحريرية في صحيفة الحياة سابقاً وصحيفة «الشرق الأوسط» حالياً، إضافة إلى إشرافه على التحوّل الرقمي الذي شهدته صحيفة العرب الأولى ضمن استراتيجية النموّ والتحوّل وخبرته الواسعة في أنظمة إدارة المحتوى الحديثة والعصرية.

• تعيين زيد بن كمي نائباً لرئيس تحرير «الشرق الأوسط»، وقد سبق له أن تقلّد العديد من المناصب التحريرية كمساعد لرئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» ومدير قسم الاقتصاد في صحيفة «الشرق الأوسط»، إضافة إلى عمله كمدير لتحرير الصحيفة في المملكة بين عامي 2009 و2014. ويتمتّع زيد بن كمي بخبرة واسعة في الصحافة المكتوبة والمرئية، إضافة إلى تخصّصه بالاقتصاد ومشاركته اللامعة في العديد من المؤتمرات الدولية.

• تعيين نور نقلي في منصب نائب رئيس تحرير «عرب نيوز» بعد تدرّجها بين العديد من المهام التحريرية ومن بينها المساهمة القيّمة في إطلاق النسخة الرقمية لـ«عرب نيوز» باللغة الفرنسية عام ٢٠٢٠، إضافة إلى المقابلات الهامة التي أنجزتها مع شخصيات سياسية بارزة كالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وشاركت نقلي أيضاً بالعديد من التغطيات الناجحة لمؤتمرات رفيعة المستوى وكانت حاضرة في بعض الجولات الدولية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

• تعيين مي الشريف في منصب مساعد رئيس تحرير "إندبندنت عربية" بعد أن شغلت العديد من المهام التحريرية وكان آخرها الإشراف على مكتب الصحيفة في الرياض. كما عملت الشريف في إدارة المحتوى الإبداعي وأنجزت عدداً من البرامج الإبداعية والوثائقيات وأشرفت على حسابات التواصل الاجتماعي للصحيفة، فكانت جزءا مهمّاً من مراحل تكوين الصحيفة وتطويرها.



