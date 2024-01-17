أوبك تبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024 وتتوقع تحقيق نمو في 2025

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الأربعاء على توقعاتها بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط خلال 2024، وقالت إن 2025 سيشهد زيادة "قوية" في استهلاك النفط بقيادة الصين والشرق الأوسط.

وتأتي توقعات أوبك في وقت أبكر عن المعتاد.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025. كما توقعت نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وهي توقعات الشهر الماضي نفسها.