الكويت: تشكيل حكومة جديدة تضم 13 وزيرا

أصدر الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت، مرسوما أميريا بتشكيل الوزارة الجديدة، برئاسة الشيخ الدكتور محمد السالم، وتضم 13 وزيرا.

وتضمن المرسوم، تعيين كل من فهد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، والدكتور عماد العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، وعبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد العوضي وزيرا للصحة، وفراس الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

كما تضمن المرسوم، تعيين كل من الدكتور أنور المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور سالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وداود معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات، والدكتور عادل العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة، وعبدالله اليحيا وزيرا للخارجية، وفيصل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتورة نورة المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.