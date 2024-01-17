أزمة البحر الأحمر ترفع الطلب على الشحن الجوي .. 91 % خلال أسبوع

ارتفع عدد شركات الصناعات التحويلية التي تسعى إلى نقل منتجاتها جوا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما أجبرتها الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر على البحث عن طرق بديلة، في تحول قد يستفيد منه قطاع الشحن الجوي الذي يعاني من ضعف الطلب عقب الجائحة ومن الطاقة الفائضة.

ويقع البحر الأحمر وقناة السويس على طريق تجاري رئيس يمر من خلاله 12 في المائة من حركة الشحن العالمية، كما تعد قناة السويس أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، وأثرت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في السفن في المنطقة منذ أكثر من شهرين على الشركات وأثارت قلق القوى الكبرى.

وظلت أسعار الشحن الجوي مستقرة نسبيا بسبب تزامن أزمة الشحن مع هدوء موسمي في الطلب، لكن أظهرت بيانات منصة الحجز والدفع للشحن الدولي (فريتوس) ارتفاعا في أسعار الشحن من الصين إلى أوروبا بنحو 91 في المائة على أساس أسبوعي يوم الأحد.