بهدفي غريب والبليهي .. السعودية ترفع رصيدها في آسيا إلى 71 هدف

دون عبد الرحمن غريب، وعلي البليهي نجمي المنتخب السعودي لكرة القدم، اسميهما في قائمة هدفي الأخضر التاريخيين في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، ورفعا رصيد أهداف الأخضر في النهائيات القارية لـ71 هدفا.

وافتتح الأخضر مشواره في نهائيات النسخة الـ 18 في قطر ضمن دور المجموعات بالفوز على عمان 2/1 لحساب المجموعة السادسة في البطولة، وأصبح هدف البليهي في الدقيقة الـ96 الهدف رقم 31 في تاريخ أهدف الأخضر المسجل في الوقت القاتل (بعد الدقيقة 90).

وارتفع عدد هدافي الأخضر في النهائيات لـ36 لاعبا، الأول ياسر القحطاني بستة أهداف، ثم الثلاثي فهد المهلل، فهد الهريفي، ويوسف الثنيان برصيد أربعة أهداف لكل لاعب.

وأصبح المنتخب العماني المنتخب الـ15 الجديد الذي ينجح الأخضر في التغلب عليه، حيث سبق وأن فاز على 14 منتخبا في عشرة نهائيات ابتداء من نسخة 1984، ورفع الأخضر عدد انتصاراته في تاريخ مشاركاته في النهائيات لـ22 فوزا.