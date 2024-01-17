الكرة الإيطالية أوربيتا .. الظهور الرسمي في "الأول بارك"

ستشهد النسخة الـ36 من بطولة كأس السوبر الإيطالي التي تحتضنها الرياض، لأول مرة ظهور كرة جديدة مخصصة للمنافسة، سمتها وسائل الإعلام الإيطالية "الكرة العربية أوربيتا".

وأعلنت الجهة المنظمة للحدث الإيطالي الكبير أن الكرة "أوربيتا "Orbita المقدمة من شركة "بوما" الألمانية وذات الإصدار المحدود، تصميم نسخة خاصة بكأس السوبر، وسيكون ظهورها الأول على ملعب الأول بارك في الرياض، وقالت "تتميز باللون الذهبي، مع رسومات جديدة مختلفة عن تلك المستخدمة في الدوري الإيطالي "سيريا A" مع لون جديد اختير ليمثل أهمية المنافسة والمكان الذي يستضيفها ومكانتهما.

وأضافت "طورت كرة المباراة عالية المستوى هذه مع معايير الأداء المتميزة لأعلى مستوى من كرة القدم، ولأعلى مستوى من اللاعبين، كرة مقولبة عالية التردد، احتفاظ ممتاز بالشكل والمتانة وتقليل امتصاص الماء، تتميز بملمس ناعم عند ركل الكرة"، وتجاوز سعر الكرة الجديدة والحصرية أكثر من 150 يورو، وفقا لموقع الشركة الألمانية الرسمي على الإنترنت.