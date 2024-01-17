1.6 مليار يورو قيمة أندية السوبر الإيطالي السوقية .. الإنتر الأعلى

تبلغ القيمة السوقية للفرقاء الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإيطالي 1.6 مليار يورو، حيث تستضيف الرياض ابتداء من غدا الخميس وحتى الاثنين المقبل مباريات النسخة الـ35 للمرة الرابعة على أراضيها، والأولى بمشاركة أربعة فرقاء، بعد أن كانت تقتصر فقط على مواجهة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

ويعد إنتر ميلان الفريق الأعلى قيمة سوقية بـ588.85 مليون يورو، ثم نابولي بـ514.25 مليون يورو، فيورنتينا بـ252.13 مليون يورو، وأخيرا لاتسيو بـ245.13 مليون يورو، وذلك وفق أخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وانطلقت البطولة عام 1988، وتوج ميلان بأول ألقابها على حساب سامبدوريا 3/1، لكن يوفنتوس هو صاحب الرقم القياسي في الفوز والظهور، بواقع تسع بطولات وثماني وصافات، مقابل سبعة للإنتر، حامل اللقب، وجاره ميلان الإيطالي، فيما كانت من نصيب لاتسيو في خمس مرات، ثم نابولي وروما في مناسبتين، ومرة واحدة لكل من فيورنتينا وبارما وسمبدوريا.

من جهته، يجزم خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان أن كأس السوبر الإيطالي هي منافسة مهمة لفريقه، مشددا على أن الفريق سيتعين عليه بذل قصارى جهده لمحاولة الفوز بالمنافسة، وقال "الفوز بكأس السوبر سيكون أصعب هذه المرة، يرجع ذلك إلى التغيير في الشكل حيث تتنافس أربعة فرقاء على الكأس بدلا من فريقين فقط"، وأضاف "إنه هدف مهم بالنسبة لنا، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، لأنها الكأس التي يمكن أن تثري تاريخ أي فريق يفوز بها".

كما نظر زانيتي إلى بعض الأوقات التي فاز فيها بكأس السوبر مع إنتر خلال فترة وجوده بصفته لاعبا للنادي، وقال "كل الأوقات التي فزت فيها جاءت بعد مباريات مثيرة للغاية، أتذكر ما حدث في عام 2006 عندما رجعنا من التأخر 0/3 لنفوز 4/3، يمكنني أيضا أن أتذكر ما حدث في 2008، مرة أخرى ضد روما، لقد فزنا بركلات الترجيح".

وزاد "نفذت ركلة الجزاء الأخيرة من مسافة 11 مترا، لا تزال هذه هي ركلة الجزاء الوحيدة التي نفذتها في مسيرتي".