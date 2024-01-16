فورد تعتزم إنتاج أول سيارة كهربائية في كولونيا يونيو المقبل

أعلن متحدث باسم شركة فورد أوروبا في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم اعتزام الشركة البدء في الإنتاج المتسلسل لسيارتها الكهربائية الأولى في يونيو من هذا العام، على أن يتم تسليم أولى السيارات إلى العملاء في أغسطس المقبل.

يذكر أن شركة السيارات الأمريكية تأخرت في الدخول إلى وسائل النقل الكهربائية، وهي تعتزم استثمار نحو ملياري دولار (8.1 مليار يورو) في تحويل مصنعها في كولونيا لإنتاج السيارات الكهربائية مستقبلا.

وبحسب "الألمانية" تم إيقاف إنتاج السيارة الكلاسيكية الصغيرة "فورد فييستا" التي تعمل بالاحتراق في العام الماضي لإفساح المجال أمام إنتاج

الموديل الجديد الكهربائي.

وكان من المفترض بالأساس تسليم سيارة الدفع الرباعي الصغيرة في نهاية العام الماضي لأول عملائها، ولكن بسبب معيار جديد للبطاريات، حدث تأخير في التسليم الأمر الذي أدى إلى زيادة تفوق المنافسين على فورد في مجال السيارات الكهربائية؛ وهو التفوق الذي كان كبيرا بالفعل.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج النموذج الكهربائي الثاني لشركة فورد في كولونيا نهاية هذا العام. وتحتل شركة فورد موقعا رئيسا في أوروبا، حيث يعمل في مركزها الأوروبي في كولونيا ما يقرب من 000,14 موظف في مجمل العمليات بما في ذلك الإنتاج والتطوير وغيرها من الأقسام.