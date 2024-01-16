جوائز فيفا: ميسي الأفضل في 2023

توج نجم إنتر ميامي الأمريكي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "الأفضل" لعام 2023 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإثنين في لندن، متفوقاً على هداف مانشستر سيتي الانكليزي الدولي النروجي إرلينغ هلاند وزميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي و

واحتفظ ابن الـ36 عاماً بالجائزة التي نالها العام قبل الماضي عقب قيادته منتخب بلاده الأرجنتين الى الفوز في نهاية 2022 بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.