"بوينج" تدخل فحوصات إضافية لضمان جودة طائرة 737 ماكس

ذكر رئيس قسم الطائرات التجارية في شركة بوينج اليوم أن الشركة ستضيف المزيد من عمليات فحص الجودة لطائرة 737 ماكس بعد وقوع حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب "رويترز" قال ستان ديل، رئيس شركة بوينج للطائرات التجارية في رسالة إلى الموظفين إن الشركة سترسل أيضا فريقا إلى الشركة الموردة (سبريت إيروسيستمز) التي تقوم بصنع وتركيب الجزء الذي انفصل من الباب في الحادث، بهدف تفقد وفحص العمل لدى سبيريت والموافقة عليه قبل إرسال جسم الطائرة إلى منشآت الإنتاج التابعة لبوينج في ولاية واشنطن.

وتأتي الإجراءات الجديدة من بوينج بعد أن مددت إدارة الطيران الاتحادية يوم الجمعة قرارا بتمديد حظر تحليق 171 طائرة من طراز بوينج ماكس 9 إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوصات جديدة للسلامة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها لن تنظر في النتائج ولن تحدد مدى سلامة الطائرات للسماح باستئناف الطيران إلا بعد فحص 40 طائرة.