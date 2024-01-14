نمو قياسي للوظائف الرقمية في ألمانيا .. 59 % خلال 13 عاما

أظهرت دراسة حديثة نموا قويا بالمجال الرقمي في ألمانيا خلال الأعوام الماضية على نحو يفوق المتوسط.

وبحسب "الألمانية" قال توماس نيبل، الخبير بمعهد الأبحاث الاقتصادي الأوروبي (زد إي دابليو) في مدينة مانهايم بألمانيا: "ارتفع عدد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 59 في المائة تقريبا خلال فترة الرصد التي امتدت من 2009 وحتى 2022"، لافتا إلى أن هذه الزيادة أقوى بشكل واضح مما تم رصده في جميع القطاعات التي تمت المقارنة بها في الدراسة.

يشار إلى أن هذا المجال يشمل شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن بعد. وتمت مقارنة هذا المجال بمجالات أخرى مختلفة بالاقتصاد.

وبحسب الدراسة، فقد زاد عدد العاملين في هذا المجال خلال عام 2022 وحده بنسبة 6 في المائة، أي زاد بما يقارب 1.5 مليون شخص.