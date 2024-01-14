رقم قياسي لصادرات القطاع الزراعي في تركيا .. 35 مليار دولار

سجلت صادرات القطاع الزراعي في تركيا رقما قياسيا خلال العام الماضي بواقع 35 مليار دولار.

ووصلت الصادرات الزراعية التركية إلى مستوى قياسي في عام 2023، بحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، حيث ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 35 مليارا و 164 مليونا و 253 ألف دولار.

وشكلت الصادرات الزراعية 15.9 في المائة من إجمالي صادرات تركيا العام المنصرم.

وبلغت صادرات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها نحو 12 مليار و378 مليون دولار العام الماضي.

فيما بلغت صادرات الخضروات والفواكه الطازجة 3 مليارات و492 مليون دولار، والفواكه المجففة ومنتجاتها مليار و610 ملايين دولار، والزيتون وزيت الزيتون 871 مليون دولار.

وفي العام الماضي، كانت أكبر الصادرات في الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها إلى العراق، وفي الفواكه والخضروات الطازجة إلى روسيا الاتحادية، وفي الفواكه المجففة ومنتجاتها إلى ألمانيا، وفي الزيتون وزيت الزيتون إلى إسبانيا.

وبلغت قيمة الصادرات التركية من الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها إلى العراق العام الماضي نحو مليارين و123 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات تركيا في 2023 سجلت رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بارتفاعها 0.6 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله وتحقيقها 255 مليارا و809 ملايين دولار.