بعد صدارة دامت أعواما .. "أبل" تتنازل عن عرش أكبر شركة في العالم لمصلحة "مايكروسوفت" 

تنحت شركة أبل عن عرش أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد الخسائر السوقية التي تعرضت لها منذ مطلع العام البالغة 107 مليارات دولار، ما هبط بقيمتها إلى 2.87 تريليون دولار، بينما صعدت القيمة السوقية لمايكروسوفت بنحو 80 مليار دولار، لتصبح أكبر شركات العالم بنحو 2.89 تريليون دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تزامنت الخسائر لشركة أبل مع خفض بنك باركليز توصيته على سهم الشركة من محايد إلى خفض الوزن، كما خفض السعر المستهدف للسهم إلى 160 دولارا من 161 دولارا، بسبب ضعف الطلب على أجهزة "آيفون" ومخاوف من استمرار ضعف الطلب على منتجات الشركة في 2024.