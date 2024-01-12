وول ستريت ترتفع بدعم التفاؤل من أرقام التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع وعزز الرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.63 نقطة إلى 37751.65 بما يعادل 0.11 بالمئة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 10.94 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 4791.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.95 نقطة إلى 15004.13 نقطة بارتفاع أو 0.23 بالمئة.