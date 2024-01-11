ارتفاع وفيات الأمهات خلال الولادة في بريطانيا .. أعلى معدل منذ عقدين

أظهرت دراسة نشرت نتائجها أن عدد النساء اللواتي يتوفين أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة بلغ أعلى مستوياته في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من 20 عاما، مع تفاوتات جغرافية وعرقية قوية.

وبحسب المسح الوبائي الوطني الذي أجرته وحدة بحثية تابعة بشكل أساسي لجامعتي أكسفورد وليستر، وتجمع بيانات عن وفيات الأمهات أو الرضّع أو الأطفال المولودين ميتين، كان هناك 13.41 وفاة لكل 100 ألف حالة حمل خلال الفترة 2020-2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حالات التخثر والجلطات الدموية.

وهذا المستوى هو الأعلى منذ الفترة 2003-2005.

وباستثناء الوفيات المرتبطة بكوفيد-19، وهو السبب الثاني الأكثر شيوعا خلال هذه الفترة، بلغ معدل وفيات الأمهات 11.54 لكل 100 ألف حالة حمل، بزيادة قدرها 31 في المائة مقارنة بالفترة 2017/2019.

ومع ذلك، تحافظ المملكة المتحدة على أحد أدنى معدلات وفيات الأمهات في العالم، وهو أعلى قليلا من نظيره في فرنسا (8 وفيات لكل 100 ألف حالة حمل بحسب الأمم المتحدة) أو كندا (9 لكل 100 ألف).

وتأتي الدراسة بعد سلسلة فضائح في السنوات الأخيرة طالت أقسام الولادة التابعة لخدمات الصحة العامة، حيث أدت الرعاية غير الكافية إلى عشرات الوفيات التي كان يمكن تجنبها لدى الأطفال والأمهات.