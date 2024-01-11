وول ستريت ترتفع مع عكوف المستثمرين على تقييم بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند الافتتاح اليوم، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث البيانات التي أظهرت أن التضخم ارتفع أعلى من المتوقع في ديسمبر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.41 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 37747.14 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.68 نقطة بنسبة 0.18 في المائة إلى 4792.13 نقطة، وزارد المؤشر ناسداك المجمع 51.531 نقطة بنسبة 0.34 في المائة إلى 15020.96 نقطة.