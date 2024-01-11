الدولار يتراجع قبل نشر بيانات التضخم في أمريكا والبيتكوين يرتفع

انخفض الدولار في آسيا اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وقفز البيتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أمريكية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.

ويتيح هذا الإجراء المجال أمام الشراء المؤسسي. وكان الإجراء متوقعا منذ أشهر ما أدى إلى ارتفاع العملة 70 في المائة منذ منتصف أكتوبر.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 في المائة إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي، إلا أن التحركات ظلت ضمن نطاق ضيق قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة عند الساعة (13:30) بتوقيت جرينتش.

وزاد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0979 دولار، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2767 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 102.23.

وبعد مكاسب حادة أمس الأربعاء، انخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 145.39 ين.

وساعد تراجع الدولار اليوان الصيني على التعافي من أدنى مستوى في شهر إلى 7.1621 للدولار.