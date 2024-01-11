"جبل عمر" تحصل على ترخيص مبدئي لتقديم خدمة حجاج الخارج

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير حصولها على ترخيص مبدئي من وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمة حجاج الخارج لـ(80) ألف حاج.

وجاري العمل من قبل الشركة على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي. وستقوم الشركة بالإعلان عن التطورات الجوهرية في حينه.