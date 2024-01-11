الأسهم السعودية تهبط للجلسة الثالثة .. ضغوط البيع في مزاد الإغلاق ضاعفت من الخسائر

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة في أطول سلسلة تراجع يومية منذ شهرين لتغلق عند 12136 نقطة فاقدة 60 نقطة بما يعادل 0.5 في المائة. وجاء التراجع وسط انخفاض معظم القطاعات والأسهم، وسط عمليات جني أرباح بدأت بعدما وصلت السوق إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2022. وأشير في التحليل السابق إلى أن مستويات الدعم عند 12145 نقطة وجاء الإغلاق أعلى منها قبل جلسة المزاد، إلا أن ضغوط البيع في مزاد الإغلاق ضاعفت من خسائر السوق لتغلق عند 12136 نقطة، واستقرار السوق دون مستويات الدعم يهدد مستويات 12 ألف نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 12214 نقطة، وحقق الأعلى عند 12239 نقطة رابحا 0.34 في المائة، بينما الأدنى عند 12136 خاسرا 0.50 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 12136 نقطة فاقدا 60 نقطة بنحو 0.50 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 1.1 مليار لتصل إلى ثمانية مليارات ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1 في المائة بواقع ستة ملايين سهم لتصل إلى 428 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 32 ألفا بنحو 6 في المائة لتصل 505 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنحو 1.36 في المائة، يليه "الخدمات المالية" بـ1.35 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 1 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" بواقع 0.9 في المائة، ثم "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" بمقدار 0.8 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 0.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 14 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 12 في المائة ما يمثل 963 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 11 في المائة بنحو 922 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شمس" بنحو 7.46 في المائة ليبلغ 0.72 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بـ6.44 في المائة ليصل إلى 171.80 ريال، وحل ثالثا سهم "مجموعة إم بي سي" 6.39 في المائة، حيث أغلق عند 44.95 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 6.67 في المائة ليغلق عند 0.14 ريال، يليه "مجموعة فتيحي" بـ3.28 في المائة إلى 3.24 ريال، وحل ثالثا سهم "عطاء" بمقدار 3 في المائة ليقفل عند 80.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 700 مليون ريال، يليه "مجموعة إم بي سي" بنحو 684 مليون ريال، وحل ثالثا عذيب للاتصالات" بـ393 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية