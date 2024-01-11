«نمو» تضيف 234 نقطة بتداولات قيمتها 28 مليون ريال

زادت السوق الموازية "نمو" 234 نقطة بنحو 0.95 في المائة لتغلق عند 25002 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 68 في المائة، ما يعادل 60 مليونا إلى 28 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 56 في المائة بواقع مليوني سهم لتبلغ 1.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2890 صفقة متراجعة 93 صفقة بمقدار 3 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "آل منيف" بنحو 13.5 في المائة ليبلغ 62 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ9.2 في المائة ليصل إلى 284 ريالا، وحل ثالثا سهم "الرعاية المستقبلية" 9.2 في المائة، حيث أغلق عند 14.46 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "فاد" بواقع 10.3 في المائة ليغلق عند 107.60 ريال، يليه "نت وركرس" بـ6 في المائة إلى 58.20 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الآلي" بمقدار 5.5 في المائة مقفلا عند 65.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "فاد" بنحو ثمانية ملايين ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 5.7 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 2.8 مليون ريال.