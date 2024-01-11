«وول ستريت» .. إحجام المستثمرين عن الرهانات الكبيرة قبل تقارير التضخم ونتائج البنوك

ارتفعت مؤشرات وول ستريت بشكل طفيف عند الافتتاح أمس، إذ تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبل تقارير التضخم ونتائج أعمال بنوك كبيرة تصدر في وقت لاحق.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 27.75 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 37552.91 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.44 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 4759.94 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المجمع 19.99 نقطة بنحو 0.13 في المائة إلى 14877.70 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بانخفاض أسهم شركات الموارد الأساسية، بينما يفكر المستثمرون في أرباح الشركات ويترقبون بيانات رئيسة عن التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن دلائل على مسار أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة. وهبطت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.1 في المائة لتقود خسائر المؤشر متتبعة أسعار المعادن الأساسية والنفيسة مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم.

وعلى صعيد البيانات، انخفض معدل التضخم الأساسي في النرويج بأقل من المتوقع في ديسمبر الذي قد يساعد البنك المركزي على التيسير المقرر للسياسة النقدية.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له في 34 عاما عند الإغلاق بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا، كما أدى انخفاض الين إلى زيادة أرباح المصدرين.

وقفز مؤشر نيكاي 2.01 في المائة ليغلق عند 34441.72 نقطة مسجلا أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ فبراير 1990. وتجاوز المؤشر مستوى 34 ألف نقطة للمرة الأولى منذ مارس 1990.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 2444.48 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1990.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في "سوميتومو ميتسوي دي.إس" لإدارة الأصول "ارتفع نيكاي إلى مستوى 34 ألف نقطة ما دفع المستثمرين إلى شراء مزيد من الأسهم".

وانخفض الين مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري التي قد تؤثر في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويساعد انخفاض الين المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقفز سهم "فاست ريتيلينج" المشغلة لسلسلة متاجر "يونيكلو" لبيع الملابس بالتجزئة 3.83 في المائة ليصبح أكبر داعم لمؤشر نيكاي.

وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.91 في المائة. وربح سهم شركة كيوسيرا لصناعة السيراميك 6.09 في المائة.

وصعد سهم "سوني جروب" 3.82 في المائة ليصبح أكبر داعم لمؤشر توبكس. وزاد سهم "كينس" للأجهزة الإلكترونية 4.86 في المائة.

وانخفض سهم "فوجيتسو" لصناعة أجهزة الكمبيوتر 1.94 في المائة وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، ارتفع 176 سهما وانخفض 47 واستقر سهمان دون تغيير.