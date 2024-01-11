انتعاش معظم البورصات الخليجية .. و«التجاري الدولي» يضغط على «المصرية»

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، في حين هبطت السوق المصرية بضغط سهم البنك التجاري الدولي.

والحدث الحاسم بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع هو بيانات التضخم الأمريكية التي سيقرأها المتعاملون جيدا بحثا عن دلائل على السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في مارس لكنها لا تزال عند 68 في المائة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بسياسة "الفيدرالي" لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 في المائة بفعل قفزة في سهم مصرف عجمان بنسبة 7.3 في المائة.

وظلت بورصة دبي في اتجاه صعودي بشكل عام لكن المكاسب لا تزال محدودة. وقال جورج بافيل المدير العام في شركة كابكس دوت كوم في الشرق الأوسط: إن السوق قد تستمر في الصعود بفضل النمو الإيجابي في النشاط الاقتصادي بالإمارة.

وأضاف "يواصل القطاع المحلي غير النفطي النمو بوتيرة سريعة وهو ما قد يعزز معنويات المستثمرين".

وبحسب "رويترز"، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان: إن موانئ دبي العالمية وقعت مذكرات تفاهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع حكومة ولاية جوجارات الهندية.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة إلى مستوى 9796 نقطة، وسط ارتفاع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.2 في المائة و"أدنوك للحفر" 0.3 في المائة، و"أدنوك للغاز" 0.32 في المائة، و"مجموعة أغذية" 0.4 في المائة.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المائة عند الإغلاق مع صعود سهم شركة قطر لنقل الغاز 2.8 في المائة.

وزاد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1990 نقطة، مع صعود سهم بنك السلام 1.9 في المائة، وبنك البحرين والكويت 0.4 في المائة، وبنك البحرين الوطني 0.2 في المائة.

واستقر مؤشر مسقط عند مستوى 4607 نقاط. ونزل مؤشر الكويت 0.3 في المائة ليبلغ 7844 نقطة.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.8 في المائة.