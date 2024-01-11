العدالة والحرية



ضمن سلسلة "عالم المعرفة"، صدرت عن "المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب" طبعة جديدة منقحة من كتاب "العدالة والحرية في فجر النهضة العربية" للباحث المصري عزت عبدالرحيم قرني (1940). يمثل الكتاب رحلة معرفية متعمقة في نتاج أربعة من رواد النهضة خلال القرن الـ19، وهم: رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وأديب إسحق، وجمال الدين الأفغاني، الذين جمعتهم هموم إصلاحية على المستوى الاجتماعي، وتطلعوا -كل من زاويته- إلى تغيير الأطر السياسية في العالمين العربي والإسلامي، أواخر فترة الحكم العثماني.



حيث ينتهي النهر





عند وفاة والد سلمى، جاء رجال لم ترهم من قبل، وقالوا إنهم أعمامها وأخذوا الجثمان ليدفن في مسقط رأس العائلة، هناك في رشيد. تلك المدينة التي غلفها التاريخ بغموض الأساطير، وحيث ينتهي النيل في المتوسط. أصبحت سلمى تعيش بمفردها بعد فقد الوالدين، في مواجهة القاهرة، وجيرانها العدوانيين في السكن، ومحاولات التحقق المهني والعاطفي المحبطة. في مغامرة غير محسوبة، تقرر السفر إلى رشيد للبحث عن قبر والدها، فينكشف لفتاة القاهرة عالم مخيف في تلك المدينة التي تبدو وادعة بين غابات النخيل ومصب النهر وشاطئ المتوسط.



اللغة السلطة



تنتظم في كتاب "اللغة، السلطة، الخطاب: مقاربات نقدية"، الصادر عن دار "نينوى"، للباحث السوداني هاشم ميرغني، ست مقاربات نقدية تمثل فيها اللغة كما تتجسد في الخطاب، والسلطة، والأيديولوجيا، وغياب المؤلف، وعلاقات التناص، قطبا أساسيا للاشتغال، وذلك عبر مقاربات بينية تستبطن ما كشفته إشكاليات المنهج العديدة، ولا سيما في اتجاهات ما بعد الحداثة التي أعادت النظر في مسلمات المنهج. وفي انفتاح النظرية الأدبية على الحقول المعرفية الأخرى، وتفكيكها للبنى الثقافية ونبشها لجذور القهر السلطوي في لبنات الخطاب.



وهبي إسماعيل حقي



وهبي إسماعيل حقي: رائد الترجمة بين الأدبين الألباني والعربي" عنوان كتاب للمؤرخ والمترجم السوري الكوسوفي محمد م. الأرناؤوط، صدر عن "الآن ناشرون وموزعون". يستعرض العمل نشاط الكاتب والمترجم الألباني الأمريكي وهبي إسماعيل (1919 - 2008) الذي توزعت حياته بين ألبانيا ومصر والولايات المتحدة ونشر في القاهرة، عام 1949، أول مجموعة قصصية مترجمة من الأدب الألباني، ثم أول كتاب من الأدب العربي ("أهل الكهف" لتوفيق الحكيم) بالألبانية عام 1967 وغيرها. يقام حفل إشهار الكتاب في "معرض القاهرة للكتاب" نهاية الشهر الجاري.