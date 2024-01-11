سأكتبُ قصيدةً

بقلمٍ

دونَ حبرٍ

سأَكتُبُ قصيدةً شفّافةً

حتمًا.

سأكتبُ كذلك قصيدةً أخرى

أَجْمل بكثيرٍ

لأنّها غير قابلة للمحوِ

مجرَّدة من كلِّ فكرٍ

مختزلة في حلمٍ لمستقبل ما

بعيد الاحتمال.

أَرجُوكَ تعلّم كيف تنتظر

كما أنتظر انا

وأَنا مطمئٍنّ لكلِماتِ المُستقبل

لايمكن تخيّلها ولكنّها ضرورية

لاتقلْ عنِّي أنَّنِي أكذب.

أحلام صغيرة جدًّا

ثقوا في زهرة أذن الفأر الذهبية، في الضّبابِ

وهو يغمرُ الوادي

بوضُوحِهِ السّاكنِ.

ضعوا ثقتكم في الحشراتِ

قريبًا ستصعدُ إلى قمّة التلّة

المأهولة بالأزرق السّماوي

وأخيرا في النّحلة الحكيمة

وقد قامت بانعطافة سحريةٍ

نحو فضاء النّسورِ.

من جهة أخرى،رسم لنا

التّحالف الصبور للنّملِ

الطّريق اللامنتهية

نحو منزل ثري.

هكذا،

عقدتْ كلماتُنَا العبثية

خواتمَهَا التي بمقدورها أن تربطنا

بمملكة اليقينيات.