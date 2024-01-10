بنك إنجلترا: الاقتصاد لم يتضرر من اضطرابات الشرق الأوسط

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا اليوم إن الصراع في الشرق الأوسط حتى الآن لم يضر بالاقتصاد البريطاني كما كان يخشى.

وبحسب "رويترز" قال بيلي لمشرعين في البرلمان في جلسة استماع للجنة الخزانة "من وجهة نظر اقتصادية، إذا تطلعنا لسعر النفط، وهو موضع واضح يؤخذ في الاعتبار، لم يكن له في الواقع التأثير الذي خشيته إلى حد ما".

وأضاف "لكن من الواضح أنه ما زال موضعا غير مؤكد بشدة".