الأسهم الأمريكية تستقر قبل بيانات التضخم

لم تطرأ تغيرات كبيرة على المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند افتتاح التداولات اليوم، إذ تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبل تقارير التضخم ونتائج أعمال بنوك كبيرة في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 27.75 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 37552.91 نقطة.

وقفز المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 3.44 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 4759.94 نقطة، فيما ربح المؤشر ناسداك المجمع 19.99 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 14877.70 نقطة.