ارتفاع معظم الأسهم الخليجية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية غدا الخميس.

والحدث الحاسم بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع هو بيانات التضخم الأمريكية التي سيقرأها المتعاملون جيدا بحثا عن دلائل على السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في مارس لكنها لا تزال عند 68 في المائة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. وانخفض المؤشر السعودي 0.5 بالمئة ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بانخفاض سهم شركة أرامكو 1.1 بالمئة، وهبوط سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 في المائة بفعل قفزة في سهم مصرف عجمان بنسبة 7.3 في المائة.

وظلت بورصة دبي في اتجاه صعودي بشكل عام لكن المكاسب لا تزال محدودة. وقال جورج بافيل المدير العام بشركة كابكس دوت كوم في الشرق الأوسط إن السوق قد تستمر في الصعود بفضل النمو الإيجابي في النشاط الاقتصادي بالإمارة.

وأضاف "يواصل القطاع المحلي غير النفطي النمو بوتيرة سريعة وهو ما قد يعزز معنويات المستثمرين".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن موانئ دبي العالمية وقعت مذكرات تفاهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع حكومة ولاية جوجارات الهندية.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المائة عند الإغلاق مع صعود سهم شركة قطر لنقل الغاز 2.8 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 في المائة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.8 في المائة.