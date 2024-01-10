نيكاي يرتفع لأعلى مستوى في 34 عاما بفضل أسهم شركات التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له في 34 عاما عند الإغلاق بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية الليلة الماضية، كما أدى انخفاض الين إلى زيادة أرباح المصدرين.

وقفز المؤشر نيكاي 2.01 في المائة ليغلق عند 34441.72 نقطة مسجلا أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ فبراير 1990. وتجاوز المؤشر مستوى 34000 نقطة للمرة الأولى منذ مارس 1990.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 2444.48 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1990.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير متخصصي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "ارتفع نيكاي إلى مستوى 34 ألف نقطة مما دفع المستثمرين إلى شراء مزيد من الأسهم".

وأغلق المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز على انخفاض الليلة الماضية، لكن المؤشر ناسداك أنهى التداولات مرتفعا.

وانخفض الين مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري التي قد تؤثر في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويساعد انخفاض الين المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقفز سهم فاست ريتيلينج المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو لبيع الملابس بالتجزئة 3.83 في المائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.91 في المائة. وربح سهم شركة كيوسيرا لصناعة السيراميك 6.09 في المائة.

وصعد سهم سوني جروب 3.82 في المائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر توبكس. وزاد سهم كينس للأجهزة الإلكترونية 4.86 في المائة.

وانخفض سهم فوجيتسو لصناعة أجهزة الكمبيوتر 1.94 في المائة وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، ارتفع 176 سهما وانخفض 47 واستقر سهمان دون تغيير.

