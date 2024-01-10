الذهب يتراجع قبيل بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.2 في المائة إلى 2024.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة إلى 2030.60 دولار للأوقية.

ويركز المتعاملون الآن على تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الخميس والمتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم 0.2 في المائة في ديسمبر و3.2 في المائة على أساس سنوي.

وكشف تقرير أمريكي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاضا في التضخم، في حين قالت ميشيل بومان العضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إن السياسة النقدية للمركزي الأمريكي تبدو "مقيدة بما فيه الكفاية".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.87 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 927.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 978.97 دولار.